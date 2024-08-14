Здание ТЦ «РИО» загорелось на юго-западе Москвы

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Пожар произошел в здании торгового центра «РИО», расположенного на Большой Черемушкинской улице Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Предположительно, эпицентром возгорания стал расположенный внутри фитнес-центр. Сейчас огонь охватил фасад на уровне 2-3 этажей.

Пожарную авиацию привели в готовность — она может понадобиться для тушения пожара.

Предварительно, как пишет SHOT, людей из горящего здания вывели. Информация о пострадавших не поступала.