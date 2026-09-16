В Лосино-Петровском началась вакцинация жителей от гриппа

Жители Лосино-Петровского могут без записи пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции в трех поликлиниках округа. Врачи рекомендуют сделать прививку до 15 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лосино-Петровском стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Прививку также можно сделать от пневмококковой инфекции. Вакцинация остается эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений.

Взрослым доступны препараты «Флю-М» и «Ультрикс Квадри», детям — «Ультрикс Квадри». Прием в поликлиниках ведется без предварительной записи.

Взрослая поликлиника ОП № 4 находится в Лосино-Петровском на улице Ленина, 10, кабинет 111. В будни она принимает с 8:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 14:45.

Свердловская поликлиника расположена в поселке Свердловский на улице Заводской, 20А, кабинет 209. В будни прием идет с 8:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 15:00. В поликлинике ОП № 3 в поселке Биокомбината, 7А, кабинет 6, вакцинацию проводят по будням с 8:00 до 15:00.

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию до 15 ноября, чтобы иммунитет успел сформироваться до пика заболеваемости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.