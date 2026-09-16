Баню на улице Дружбы в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют

Администрация Сергиево-Посадского округа заказала проект капремонта городской бани на улице Дружбы по просьбе жителей. Работы планируют начать в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городскую баню на улице Дружбы в Сергиевом Посаде подготовят к капитальному ремонту. Здание считается историческим местом для города, однако оно устарело и не отвечает современным требованиям к комфорту.

По просьбе жителей администрация Сергиево-Посадского округа заказала проект капремонта. Представители общественности, проектировщики и депутаты осмотрели объект и обсудили предложения по будущим работам. Во встрече участвовал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«Полностью надо заменить все инженерные сети, полностью сложить новые печи, потому что этим уже, наверное, лет сто, они еле живые. Нам необходимо увеличить парилки, придется переформатировать пространство. Нам необходимо увеличить количество мест в раздевалках, а это тоже увеличение пространства», — сообщил Сергей Пахомов, депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия».

Ремонт планируют начать в 2027 году. Проект должен сохранить особую атмосферу бани и сделать ее современной, удобной и востребованной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“, — рассказал Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.