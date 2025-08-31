сегодня в 12:51

Пожар в подмосковной Балашихе локализовали на 4 тыс квадратов

Пожар в Балашихе в Московской области локализовали на площади четыре тыс. квадратных метров. Там по-прежнему горит огонь и идет черный дым, сообщает пресс-служба МЧС России.

К тушению привлекли вертолет. Он сбросил жидкость на огонь.

Ранее сообщалось, что склад загорелся в Балашихе на Звездной улице, 11. Причины инцидента неизвестны.

Затем пламя перебросилось на соседние здания. По предварительной информации, в Балашихе могут гореть помещения Балашихинского опытного химического завода и компании, производящей бытовую химию.