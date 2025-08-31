сегодня в 10:28

Мощный пожар со склада в подмосковной Балашихе перекинулся на соседние здания

Утром 31 августа в подмосковной Балашихе на улице Звездной загорелся склад. Несмотря на то, что на месте происшествия работают спасатели, пламя перебросилось на соседние строения. Об этом сообщает Baza со ссылкой на очевидцев.

Предварительно сообщается, в Балашихе горят помещения Балашихинского опытного химического завода и компании ТДК, которая занимается продажей бытовой химии.

Очевидцы утверждают, что прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пока не смогли локализовать горение. Пламя уже перебросилось на рядом стоящие здания.

Что стало причиной мощного пожара, пока неизвестно. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.