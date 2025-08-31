Склад загорелся в подмосковной Балашихе

Фото - © Telegram-канал 112

В подмосковной Балашихе на Звездной улице, 11 загорелся склад. Крупный столб дыма, исходящий от него, заметили даже в других районах, сообщает «112».

Очевидцы поделились, что слышали взрывы.

На опубликованных видео виден огромный столб черного дыма, который поднимается от здания.

Информации о причинах пожара и пострадавших на данный момент нет.

На месте происшествия уже работают специалисты МЧС РФ.

