Склад загорелся в подмосковной Балашихе
Фото - © Telegram-канал 112
В подмосковной Балашихе на Звездной улице, 11 загорелся склад. Крупный столб дыма, исходящий от него, заметили даже в других районах, сообщает «112».
Очевидцы поделились, что слышали взрывы.
На опубликованных видео виден огромный столб черного дыма, который поднимается от здания.
Информации о причинах пожара и пострадавших на данный момент нет.
На месте происшествия уже работают специалисты МЧС РФ.
