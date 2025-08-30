сегодня в 18:55

14 человек пострадали при крупном пожаре на вещевом рынке в Волгограде

Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Волгограде. В результате ЧП пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

ЧП произошло в субботу утром по адресу: Волгоград, улица Михайлова, дом № 3. Прибывшие на место спасатели установили, что горят торговые ряды.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.

К ликвидации крупного пожара были привлечены более 60 сотрудников МЧС и 27 единиц спецтехники. На месте ЧП работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.