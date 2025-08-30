Черный столб дыма: крупный пожар произошел на вещевом рынке в Волгограде
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, новости»
Вещевой рынок загорелся в районе тракторного завода в Волгограде, от места ЧП в небо поднимается черный столб дыма, сообщает «Осторожно, новости».
Сведения о пострадавших в ЧП нет. Как рассказали очевидцы, дым с места пожара виден даже из соседнего города Волжский.
В администрации Волгограда заявили, что огонь охватил порядка 100 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.
