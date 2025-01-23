Пожар в Подмосковье локализован на 5000 «квадратов»

В подмосковном Клину спасателям удалось локализовать пожар на складе на площади 5000 квадратных метров. На месте работают около 100 огнеборцев и более 30 спецмашин, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на Волоколамском шоссе, предварительно, распространился на площади 10 000 «квадратов». Информации о наличии пострадавших пока не поступало. С места происшествия эвакуировали около 20 сотрудников предприятия.

Огнем объят склад ООО «ТК „Мультипро“» — одного из крупнейших российских агрохолдингов. По предварительным данным, пламя могло вспыхнуть из-за взрыва кислородного баллона, на который попала искра во время сварочных работ.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на складе в Клину московским магазинам и ресторанам может грозить дефицит сыра. Однако затем это утверждение было опровергнуто.