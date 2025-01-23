«Сырный голод» грозит Москве из-за пожара в Клину

Сыр может пропасть из московских магазинов из-за пожара в Клину

Московские рестораны и магазины рискуют столкнуться с нехваткой сыра из-за пожара на складе ООО ТК «Мультипро» в подмосковном Клину. Сейчас на одном из крупнейших агрохолдингов России сгорают разные виды сыров, которые поставляют в столицу, сообщает Mash .

Огонь уничтожает сыры марки Alti — полутвердые, творожные, сыр в панировке и с благородной с плесенью.

Предварительно, пожар на агрохолдинге мог начаться из-за взрыва кислородного баллона, на который попала иска во время сварки.

В результате возгорания складских помещений на Волоколамском шоссе в Клину никто не пострадал. С места происшествия эвакуировали 20 сотрудников предприятия.

Пожар уже распространился на 10 000 квадратных метров. Спасатели стягивают новые силы для ликвидации возгорания.