Пожар в «Логистере» в Клину стал гигантским: огонь охватил 10 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе в Клину достигла 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на территории складских помещений на Волоколамском шоссе в Клину составляет 10 тыс. кв. м. На месте работают более 40 специалистов, сообщает пресс-служба МЧС России.

Для тушения возгорания задействовали 12 единиц техники. МЧС наращивает силы и средства для борьбы с пожаром.

Установление обстоятельств инцидента контролирует Клинская городская прокуратура. Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны по итогам пожарно-технической экспертизы. На место выехала заместитель Клинского городского прокурора Полина Орлова.

Пожару в складском комплексе в Клину присвоен второй ранг сложности. По предварительной информации, загорелся комплекс «Логистера».