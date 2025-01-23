Сильный огонь охватил складской комплекс в Клину

Крупный пожар начался в складском комплексе в Клину. Ему присвоен 2-й ранг сложности, сообщает «112» .

По предварительной информации, загорелся складской комплекс «Логистера» на Волоколамском шоссе.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия. Судя по кадрам, над зданием виден густой серый дым.

Причины пожара и количество пострадавших на данный момент неизвестны.

Ранее здание завода загорелось у станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы. Людей в помещении в момент пожара не было.