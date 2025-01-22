Здание завода горит у станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы

Здание завода загорелось вблизи железнодорожной станции Лосиноостровская на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Москва, Хибинский проезд, № 3Б, стр. 6 поступило в экстренные службы в среду днем.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в двухэтажном административном здании. Людей в помещении в момент пожара не было.

На опубликованных кадрах видно, как черный дым валит из окон и кровли здания. Пожарные ведут работу по тушению пожара. На месте ЧП развернут оперативный штаб.

Огонь распространился на площади 200 кв. м. В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание.

В тушении пожара задействованы 36 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.