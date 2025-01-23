Ни одна головка не пострадала: в горящем складе в Клину не хранили сыр

SHOT: в горящем складе в Клину не хранился сыр для московских ресторанов

В результате пожара на складе в Клину ни одна головка сыра не пострадала. Горящие помещения — строящиеся и пустые, в них ничего не хранилось, сообщает SHOT .

Ранее появилась информация, что московские рестораны и магазины рискуют столкнуться с нехваткой сыра из-за пожара на складе в Клину. Сообщалось, что на одном из крупнейших агрохолдингов России сгорают разные виды сыров, которые поставляют в столицу.

В результате возгорания складских помещений на Волоколамском шоссе никто не пострадал. С места происшествия эвакуировали 20 сотрудников предприятия.

Пожар уже распространился на 10 000 квадратных метров. Спасатели стягивают новые силы для ликвидации возгорания.