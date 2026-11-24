Зумеры все чаще воспринимают отпуск не как возможность отдохнуть, а как потенциальную финансовую ловушку, и отказываются от него, опасаясь получить отпускными заметно меньше привычной зарплаты. В конце года они идут получать расчет за неотгулянные дни, а на отдых и вовсе забивают. Насколько действительно уменьшается выплата за месяц, в котором сотрудник брал отпуск, рассказала РИАМО главный бухгалтер мультисервисной компании Newstaff Жанна Бацкова.

«Многие думают, что отпускные — это та же зарплата, только выплаченная вперед. На самом же деле это две разные системы расчета, и в этом весь секрет потерь. Заработная плата выплачивается за фактически отработанное время и зависит от количества рабочих дней в месяце при окладной системе. Отпускные считаются за каждый календарный день и оплачиваются по среднему заработку», — рассказала Бацкова.

Она пояснила, что для расчета отпускных учитывается заработок за предыдущие 12 календарных месяцев. При этом из расчетного периода исключаются больничные, командировки и предыдущие отпуска вместе с соответствующими выплатами.

«При расчете заработной платы один рабочий день в месяце с малым числом рабочих дней стоит дороже, чем в месяце с большим числом рабочих дней. А один день отпуска стоит одинаково круглый год», — отметила бухгалтер.

Например, при окладе 100 тыс. руб и 17 рабочих днях в январе стоимость одного рабочего дня составляет почти 5,9 тыс. рублей. Если средний дневной заработок для отпускных равен примерно 3,4 тыс. рублей, отпуск вместо работы в таком месяце может привести к ощутимой разнице в доходах.

Когда отпуск может оказаться невыгодным

Бацкова выделила три основные ситуации: отпуск в месяце с небольшим количеством рабочих дней, недавнее повышение зарплаты и потеря премий, зависящих от продаж, KPI или отработанного времени.

«Выгоднее планировать отпуск на июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Если сотрудник недавно получил повышение зарплаты или раньше получал небольшие премии, отпускные могут оказаться ниже его обычного дохода», — рассказала специалист.

Еще один способ увеличить сумму отпускных — включить в отпуск выходные дни. Например, если сотрудник оформит 9 календарных дней отпуска, захватив выходные до и после рабочей недели, ему оплатят все 9 дней, хотя фактически он пропустит только 5 рабочих.

Бацкова подчеркнула, что финансовые потери при уходе в отпуск сами по себе не свидетельствуют о нарушении со стороны работодателя. Если выплаты рассчитаны по установленным правилам, разница возникает из-за особенностей расчета среднего заработка и количества рабочих дней в месяце.

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