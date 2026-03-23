Пожар в многоэтажке в центре Москвы начался из-за уснувшего с сигаретой циркача

Пожар на Николоямской улице в центре Москвы случился в квартире циркового артиста Евгения Ч. Возгорание произошло из-за неосторожного курения, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительной информации, пожар начался в жилье Евгения Ч. Мужчина признался, что он курил, сидя в кресле, и уснул.

Точную причину пожара выяснят по итогам экспертизы.

Евгений Ч. родился в 1947 году. С 1967-го по 1976-й был цирковым артистом. После этого учил актерскому мастерству, клоунаде, а также истории эстрады, цирка.

Пожар случился 23 марта примерно в 04:00. Погибли три человека. Количество пострадавших выясняют. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

