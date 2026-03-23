Появились фото и видео из сгоревшей квартиры в Москве, где погибли 3 человека

Прокуратура Москвы в Telegram-канале опубликовала фото и видео из сгоревшей квартиры на улице Николоямской в центре Москвы. В пожаре погибли три человека.

Из-за инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). За расследованием следит Таганская межрайонная прокуратура.

На опубликованных фото видно, что квартира полностью выгорела. Целой осталась только одна из дверей. Были уничтожены даже окна.

Пожар на Николоямской улице произошел около 04:00. Там погибли три человека. Количество пострадавших выясняют. Пожар уже потушили.

