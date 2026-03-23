Следком начал проверку из-за возгорания с тремя погибшими в центре столицы РФ

Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку из-за пожара на Николоямской улице в центре Москвы. Погибли три человека, сообщает пресс-служба СК РФ.

Число пострадавших выясняют.

На месте пожара находятся следователи и криминалисты Следкома. Ведется следствие, причины пожара выясняют.

Примерно в 04:00 23 марта в многоэтажке на Николоямской улице произошел пожар. Два человека погибли, когда им пытались оказать медицинскую помощь и осуществляли реанимационные действия. Пожар уже потушен.

