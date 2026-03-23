Количество погибших при пожаре в доме в центре Москвы возросло до трех

Число погибших при пожаре в многоэтажке в центре Москвы увеличилось до трех, сообщает ТАСС .

По данным оперативных служб, двое из них скончались во время попытки оказания медпомощи и реанимационных действий. Кроме того, еще четыре человека пострадали.

На данный момент пожар потушен.

До этого было известно об одном погибшем и 5 пострадавших. Огонь вспыхнул около 4 часов утра в доме на Николоямской улице. Возгорание началось в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа.

