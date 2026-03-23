сегодня в 05:32

Человек погиб при пожаре в многоэтажке в центре Москвы

В центре Москве произошел крупный пожар в жилом доме. По предварительным данным, погиб как минимум один человек, сообщает SHOT .

Возгорание случилось около 4 часов утра в квартире на втором этаже дома на Николоямской улице. Огонь перекинулся на лестничную клетку девятиэтажки. Площадь пожара уже составляет около 100 квадратных метров.

Жители сообщают о звуках, похожих на взрывы, а также о криках людей с верхних этажей.

Из горящего здания эвакуированы 20 жильцов. Одного человека спасатели выводили через окно с помощью лестницы. На месте работают экстренные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.