Проводится эвакуация: пожар вспыхнул в жилом доме в Москве

сегодня в 04:47

В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар

На востоке Москвы возник пожар в жилом доме. На данный момент проходит эвакуация людей, сообщает РЕН ТВ .

Возгорание случилось на втором этаже девятиэтажной постройки. При этом огонь может перекинуться и на верхние этажи.

Людей выводят из горящего дома. Уже спасены три человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.