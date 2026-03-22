Залетевший в окно горящий окурок едва не спалил детскую комнату в Петербурге
Фото - © Telegram-канал 112
Залетевший в окно горящий окурок едва не спалил детскую комнату квартиры в петербургском многоэтажке, сообщает 112.
На опубликованных кадрах видно, как на подоконнике детской комнаты среди игрушек лежит и тлеет окурок.
«Кто-то хочет устроить пожар и присесть на пару лет? Головой думайте! Чуть квартиру не спалили. Где мозг у человека — непонятно!» — возмутилась местная жительница Юлия.
Остатки сигареты заметил ребенок, после чего рассказал о случившемся маме. Юлия утверждает, что подобное происходит не в первый раз. Прошедшим летом тлеющий окурок обнаружили у окна на кухне.
