Залетевший в окно горящий окурок едва не спалил детскую комнату в Петербурге

Залетевший в окно горящий окурок едва не спалил детскую комнату квартиры в петербургском многоэтажке, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как на подоконнике детской комнаты среди игрушек лежит и тлеет окурок.

«Кто-то хочет устроить пожар и присесть на пару лет? Головой думайте! Чуть квартиру не спалили. Где мозг у человека — непонятно!» — возмутилась местная жительница Юлия.

Остатки сигареты заметил ребенок, после чего рассказал о случившемся маме. Юлия утверждает, что подобное происходит не в первый раз. Прошедшим летом тлеющий окурок обнаружили у окна на кухне.

