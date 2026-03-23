сегодня в 06:23

Пять человек пострадали при смертельном пожаре в многоэтажке в центре Москвы

В Москве из-за пожара в доме на улице Николоямской пострадали 5 человек, сообщает РЕН ТВ .

Один человек при возгорании в девятиэтажной постройке погиб.

Возгорание началось в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа. На данный момент огонь уже локализован.

В результате специалисты спасли 19 человек, включая 5 детей. Для тушения задействованы 86 человек и 23 единицы техники.

