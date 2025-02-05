Пожар на стоянке маршруток в подмосковных Люберцах потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы — там на стоянке вспыхнули маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Пожар в селе Верхнее Мячково охватил площадь 400 кв. м. Во время него были уничтожены более 30 автомобилей.

Информации о пострадавших нет. На месте работали 25 спасателей МЧС РФ. В тушении задействовали 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Люберцах загорелась стоянка маршрутных автобусов.