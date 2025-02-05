На пожаре в Люберцах сгорели более 30 машин
В Люберцах на стоянке разом сгорели более 30 машин
В подмосковных Люберцах сгорели более 30 транспортных средств, в том числе два автобуса. Машины вспыхнули на стоянке неиспользуемых авто, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в селе Верхнее Мячково. Огонь распространился на 400 квадратов и уничтожил свыше трех десятков транспортных средств.
Сведений о наличии пострадавших не поступало. Открытое горение удалось ликвидировать силами 25 спасателей и пяти спецмашин.
По данным ТАСС, пожар в Люберцах удалось локализовать.
Ранее в Сети появились видео с места пожара в Люберцах. На кадрах видно, как горят автомобили на стоянке, а в небо вздымаются большие клубы черного дыма.