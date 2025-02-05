На пожаре в Люберцах сгорели более 30 машин

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В Люберцах на стоянке разом сгорели более 30 машин

В подмосковных Люберцах сгорели более 30 транспортных средств, в том числе два автобуса. Машины вспыхнули на стоянке неиспользуемых авто, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в селе Верхнее Мячково. Огонь распространился на 400 квадратов и уничтожил свыше трех десятков транспортных средств.

Сведений о наличии пострадавших не поступало. Открытое горение удалось ликвидировать силами 25 спасателей и пяти спецмашин.

По данным ТАСС, пожар в Люберцах удалось локализовать.

Ранее в Сети появились видео с места пожара в Люберцах. На кадрах видно, как горят автомобили на стоянке, а в небо вздымаются большие клубы черного дыма.