«Апокалипсис»: под Люберцами загорелась стоянка маршруток

Под Люберцами Московской области произошел пожар на стоянке маршрутных автобусов. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия, на которых виден крупный пожар и большой столб черного дыма, сообщает «Осторожно, Москва» .

Свидетели происшествия утверждают, что пожар начался в селе Верхнее Мячково. По их словам, огонь охватил парковку маршруток в промышленной зоне.

Пока нет сведений о причинах пожара и наличии пострадавших. Официальных комментариев о пожаре под Люберцами еще не озвучивалось.

Ранее появилось видео пожара в частном доме в Раменском округе. Данных о пострадавших не поступало.

4 февраля в Новой Москве произошел квартирный пожар. Из горящего жилья спасли шесть человек.

