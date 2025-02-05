Опубликовано видео яркого пожара в частном доме в Раменском округе

В подмосковном Раменском округе произошел сильный пожар в частном доме. Опубликованы кадры с места происшествия, сообщает « МК: срочные новости ».

Пожар запечатлели на видео местные жители. На кадрах видно, как яркое оранжевое пламя охватило частный дом.

Над зданием клубится густой черный дым. Предварительно, дом получил сильные повреждения

Причины возгорания на данный момент неизвестны. О количестве пострадавших сведений нет.

Ранее в Новой Москве на улице Героя России Соломатина произошел пожар в квартире. Из огня были спасены шесть человек.