Из горящей квартиры в Новой Москве спасли шесть человек

В Новой Москве на улице Героя России Соломатина произошел пожар в квартире на седьмом этаже, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.

Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек, один которых — ребенок. Еще четырех человек огнеборцы вывели с этажей, расположенных выше.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади десяти квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание, произошедшее в одной из квартир и в перекрытии между этажами жилого дома, расположенного в Большом Балканском переулке.