Жилой дом объят огнем в Большом Балканском переулке Москвы

МЧС Москвы: в центре столицы загорелась квартира в жилом доме

Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание, произошедшее в одной из квартир и в перекрытии между этажами жилого дома, расположенного в Большом Балканском переулке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Квартира, объятая огнем, находится на первом этаже. Предварительно, в помещении произошло возгорание личных вещей и мебели. Также огонь охватил перекрытие между 1 и 2 этажами.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Они продолжают работы, чтобы полностью устранить возгорание.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в бывшем павильоне «Зерно» на ВДНХ. Огонь охватил площадь в 20 кв. м, его удалось потушить.