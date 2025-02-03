Пожар потушили в бывшем павильоне «Зерно» на ВДНХ
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Столичным пожарным удалось ликвидировать возгорание в одном из павильонов на ВДНХ, сообщает ТАСС.
Как заявили в экстренных службах, огонь охватил площадь в 20 кв. м. Из вспыхнувшего здания самостоятельно эвакуировались около 13 человек.
Причиной случившегося в пресс-службе выставки называют короткое замыкание.
Пожар разгорелся в павильоне № 59 (бывший павильон «Зерно»). В здании велись демонтажные работы.
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах можно увидеть, как с 1 этажа павильона вырывался густой черный дым.