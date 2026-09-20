Жители Сходни принимают участие в выборах

В микрорайоне Сходня городского округа Химки жители участвуют в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Избирательные участки расположены в шаговой доступности: в школах, детских садах и общественных центрах. Это делает голосование удобным для всех категорий жителей, в том числе для старшего поколения. Некоторые пользуются сопровождением волонтеров, которые помогают добраться до участка и сориентироваться на месте.

«Пришли голосовать с мужем. Мы живем здесь много лет, и для нас важно, как будет дальше развиваться наш район. Очень приветливые сотрудники избирательного участка», — поделилась жительница Сходни Наталья Бирюкова.

Голосование завершится сегодня в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.