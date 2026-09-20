Призер чемпионата мира Петрухин оценил работу центра наблюдения в Подмосковье

Впервые с визитом в Центре общественного наблюдения побывал финалист конкурса «Лидеры России» и призер мирового первенства по рукопашному бою Евгений Петрухин. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы «Выборы 2026».

Представители площадки провели для приглашенного гостя детальный обзор функционала. Они показали и разъяснили механизмы, технические нюансы мониторинга электорального процесса.

Петрухин обратил внимание на то, что у специалистов и наблюдателей есть непрерывная цифровая связь практически с любой участковой комиссией в онлайн-формате. Это дает возможность фиксировать реальную обстановку на местах.

Спортсмен назвал такие технологические решения поводом для гордости. Он подчеркнул, что возможность волеизъявления представляет собой ключевое конституционное право гражданина, обеспеченное высочайшим уровнем защиты. Общественный деятель резюмировал, что собственный опыт наблюдения за работой системы дает ему абсолютную уверенность в прозрачности и честности выборов.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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