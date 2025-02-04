Потолок обвалился в раздевалке школы в Сергиево-Посадском округе

В школе № 4 Сергиево-Посадского городского округа упало нескольких потолочных плит. Инцидент случился в мужской раздевалке рядом с залом для уроков по физкультуре, сообщает пресс-служба администрации округа.

В учебное заведение вызвали представителей подрядчиков, организовавших ремонт, а также нескольких электриков. Инженеры-строители заявляют, что падение потолка произошло из-за внешнего воздействия.

На рейках и плитке обнаружили вмятины, а также заломы. Работники проведут осмотр плитки и сообщат, по какой причине произошло падение потолочных плит.

В раздевалке проведена уборка. Никто не пострадал. Сейчас проводится укрепление потолка.

Ремонт в школе № 4 проводили в рамках областной программы капитального ремонта образовательных учреждений. Объект ввели в эксплуатацию 1 сентября 2024 года.

В Минобразования Подмосковья подтвердили информацию, что в школе № 4 произошло падение потолочных плит. Учеников в этот момент рядом не было.