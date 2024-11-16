Пострадавший при обрушении моста в Крыму умер в больнице

Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе в Крыму умер в больнице, сообщается в Telegram-канале крымского минздрава.

«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — говорится в сообщении.

В среду на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился мост. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь. Проводится проверка.

Обрушение моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму произошло из-за перегруженного большегруза.