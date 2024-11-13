МЧС: при обрушении моста в Крыму пострадали два человека
В среду на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился мост. В результате обрушения пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Между селами Изумрудное и Маслово повреждено дорожное полотно», — сообщили в ведомстве.
В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших.
МЧС опубликовало видео с места ЧП. На кадрах видны повреждения и перевернутую машину.
Ранее фигуранты уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году сбежали от следствия за границу.