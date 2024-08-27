Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту сбежали от следствия за границу

Некоторые фигуранты дела о подрыве Крымского моста скрылись от следствия. Они сбежали из РФ и перебрались за границу, сообщает РБК .

Несколько подозреваемых в теракте на Крымском мосту в 2022 году скрылись от следствия в других странах. В их числе исполнители и организаторы взрыва.

Несмотря на это, расследование о причастности их к теракту продолжается. Следователи будут поддерживать контакт с коллегами из Армении, Грузии и Китая.

По делу о подрыве моста проходят 13 человек. Среди них граждане России, Армении и Украины. 8 человек задержаны, остальные объявлены в розыск.

В рамках дела сотрудники правоохранительных органов уже провели более 30 судебных экспертиз и анализ данных, полученных с электронных носителей обвиняемых.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, после чего часть конструкции была разрушена. В результате четыре человека погибли.