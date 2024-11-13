СК назвал причину обрушения моста в Крыму

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Обрушение моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму произошло из-за перегруженного большегруза, сообщается Telegram-канале ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

На месте происшествия работают следователи. Прокуратура также начала проверку.

В рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.

На месте обрушения автомобильного моста, которое произошло над полотном железной дороги в Крыму, работают 43 спасателя. Специалисты чрезвычайного ведомства задействовали в поисково-спасательной работе 16 единиц спецтехники.

В среду на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился мост. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших.