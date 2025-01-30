Посольство России в США: данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет

Посольство России в США выясняет данные о выживших при столкновении военного вертолета Black Hawk и пассажирского самолета Bombardier. Сейчас таких данных нет, сообщили в пресс-службе департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Посольство РФ в США также выясняет информацию, были ли российские граждане на борту самолета, который упал в реку Потомак.

Столкновение двух бортов произошло при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. На борту лайнера находились 64 человека, включая четверых членов экипажа. По меньшей мере 19 тел погибших достали из реки Потомак, куда упал самолет. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка диспетчера.

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту пассажирского рейса, который рухнул в Вашингтоне, находились представители российской школы фигурного катания. Позже источник ТАСС уточнил, что это могли быть чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.