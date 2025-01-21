Посольство РФ не получало сведений о пострадавших при пожаре в Турции россиянах
Российское посольство не получало информации о пострадавших или погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу гражданах РФ, сообщает РИА Новости.
Сильный пожар вспыхнул в турецком отеле этой ночью. 3 человека погибли, еще 11 пострадали.
Всего в гостинице на момент ЧП находились 234 постояльца.
Ранее два ребенка и женщина погибли в результате пожара в доме в Подмосковье. Огонь охватил деревянный двухэтажный дом.