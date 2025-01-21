Посольство РФ не получало сведений о пострадавших при пожаре в Турции россиянах Происшествия сегодня в 08:10

Российское посольство не получало информации о пострадавших или погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу гражданах РФ, сообщает РИА Новости.