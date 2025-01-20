Два ребенка и женщина погибли в результате пожара в доме в Подмосковье Происшествия сегодня в 10:23 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Двое детей 9 и 14 лет, а также 43-летняя женщина погибли при пожаре в Подмосковье. Трагедия произошла в деревне Клушино городского округа Химки, сообщает РЕН ТВ.

Также в пожаре пострадали 8-летний мальчик и 42-летний мужчина. Известно, что сгорел двухэтажный деревянный дом. Причину пожара пока не озвучили. Ранее двое детей погибли при пожаре в жилом доме в поселке Чемерисиново Курской области. Там загорелась часть двухквартирного дома.