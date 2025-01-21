Смертельный пожар: три человека погибли на горнолыжном курорте в Турции

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Три человека погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Возгорание произошло в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу, в результате ЧП погибли три человека, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета Türkiye, также 11 человек пострадали.

При этом не сообщается, граждане каких стран погибли и пострадали на горнолыжном курорте.

Всего в отеле на момент пожара находились 234 постояльца.

Ранее страшный пожар произошел в здании казино Royal Yak в Мексике. Из-за возгорания здание рухнуло.