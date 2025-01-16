Эффектно и страшно: в Мексике горит казино Royal Yak

В мексиканском городе Кулиакан на видео попал страшный пожар в здании казино Royal Yak, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, что здание казино Royal Yak охвачено пламенем, а над ним поднимаются клубы черного едкого дыма. В какой-то момент строение складывается, как карточный домик, а люди, наблюдавшие за пожаром, начинают разбегаться в стороны.

Очевидцы сняли страшный и эффектный пожар, напоминающий сцены из кино, с разных ракурсов. На одном из кадров видно, что в разваливающемся строении что-то взрывается и в небо поднимается не только черный дым, но и огненное облако, которое затем рассеивается.

Успели люди эвакуироваться из здания, пока неизвестно. Все подробности случившегося уточняются.