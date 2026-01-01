сегодня в 13:03

Посольство РФ: информации о пострадавших в Швейцарии россиянах не поступало

В пресс-службе посольства России в Берне рассказали, что сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре на курорте в Швейцарии, не поступала, сообщают «Известия» .

В новогоднюю ночь несколько десятков человек погибли в результате взрыва и пожара в баре Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.

Всего из-за ЧП, предварительно, погибли около 40 человек, более 100 пострадали. Продолжается работа по идентификации жертв.

«Информацией о возможных погибших или пострадавших российских гражданах не располагаем. Уточняем информацию через местные власти и отельеров», — сказали в диппредставительстве.

