Посольство РФ: информации о пострадавших в Швейцарии россиянах не поступало
Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори
В пресс-службе посольства России в Берне рассказали, что сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре на курорте в Швейцарии, не поступала, сообщают «Известия».
В новогоднюю ночь несколько десятков человек погибли в результате взрыва и пожара в баре Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.
Всего из-за ЧП, предварительно, погибли около 40 человек, более 100 пострадали. Продолжается работа по идентификации жертв.
«Информацией о возможных погибших или пострадавших российских гражданах не располагаем. Уточняем информацию через местные власти и отельеров», — сказали в диппредставительстве.
