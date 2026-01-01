сегодня в 11:58

Люди погибли при взрыве и пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Несколько человек погибли в новогоднюю ночь в результате взрыва и пожара на швейцарском горнолыжном курорте, сообщает РЕН ТВ .

Согласно данным телеканала RTS, трагедия произошла в баре Constellation на курорте Кран-Монтана. К настоящему моменту причина взрыва устанавливается.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает здание бара. Вокруг здания собралась толпа людей, на фоне слышны женские крики.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

Ранее группа российских туристов застряла на Мачу-Пикчу после столкновения поездов. В результате ЧП один из машинистов погиб, еще 40 пассажиров получили ранения.

