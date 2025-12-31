Группа российских туристов застряла на Мачу-Пикчу после столкновения поездов

Группа российских туристов застряла на Мачу-Пикчу после столкновения двух поездов в Перу. В результате ЧП один из машинистов погиб, еще 40 пассажиров получили ранения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Столкновение двух поездов произошло накануне днем на линии Мачу-Пикчу — Ольянтайтамбо. Поезда принадлежат компаниям PeruRail и IncaRail. Составы одновременно оказались на линии, работающей в обе стороны. На место происшествия были направлены экстренные службы.

В результате столкновения двух поездов на Мачу-Пикчу застряли около 40 российских туристов.

«Мы находимся в районе Aguas Calientes. Вчера вечером еще было тихо, только в два часа ночи появилась информация о вывозе всех людей без билетов. Стоя, лежа, сидя — привезли много дополнительных вагонов, но на входе образовалась толкучка», — рассказали туристы.

По словам путешественников, пассажирам не предоставили ни еды, ни места для ночлега, поэтому все проблемы пришлось решать самостоятельно. Застрявшие не знают, есть ли среди пострадавших россияне, хотя отмечают, что в этом регионе много туристов из РФ. Сотрудники консульства не выходили с ними на связь.

В настоящее время компания IncaRail организует посадку некоторых пассажиров в вагоны для дальнейшей транспортировки, но там снова возникла давка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.