Посол Ирана в Ливане Амани потерял глаз из-за взорвавшегося пейджера

Массовая детонация пейджеров в Ливане унесла жизни 11 человек, еще 4 тыс. граждан пострадали. Среди них — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который лишился глаза, сообщает SHOT .

Выяснилось, что начиненные взрывчаткой пейджеры собрали под брендом тайваньской Gold Apollo в Европе. Компания пояснила, что не причастна к произошедшему, а посредник в Евросоюзе просто воспользовался ее именем.

У Gold Apollo было соглашение о сотрудничестве с компанией BAC, которая сама разрабатывала пейджеры AR-924 в Европе. Именно в них и оказалось от 28 до 56 г взрывчатки — прямо рядом с аккумулятором. В Ливан 5 тыс. заказанных «Хезболлой» пейджеров «с сюрпризом» попали в начале года. Эти мини-бомбы привели в действие дистанционно.

По словам экспертов, детонация начиненных взрывчаткой устройств могла начаться после массовой рассылки. Минимум 3 тыс. пейджеров активировались и взорвались одновременно после поступления закодированных сообщений.

По данным CNN, за массовой детонацией пейджеров стоят разведка и военные Израиля. Как заявил источник портала Axios, операцию одобрил лично израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе встреч с членами его кабинета и главами служб безопасности. «Хезболла» уже обвинила в подрыве Израиль и пообещала отомстить.

Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани получил более серьезные травмы, чем казалось ранее. Он полностью потерял один глаз, а второй — поврежден. Амани доставлен в больницу Тегерана.