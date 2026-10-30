Более 9 тыс женщин из других регионов родили в Подмосковье

Более 9 тыс. жительниц других регионов России родили в Московской области с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, перинатальные центры и родильные дома. Квалификация и опыт врачей, а также современное оборудование привлекают пациенток из других регионов.

«Специалисты обладают большим опытом ведения сложных беременностей, а современное оборудование позволяет оказывать помощь даже в самых непростых случаях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В учреждениях региона доступны партнерские, вертикальные и мягкие роды, а также роды в сопровождении доулы. При рождении ребенка в Подмосковье и его регистрации в областном органе ЗАГС родители могут выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или выплату в размере 20 тыс. рублей.

Подробнее о системе родовспоможения, родильных домах и перинатальных центрах можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/ или по телефону единого кол-центра +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.