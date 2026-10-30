Суд взыскал с сахалинца 76 195 рублей за повреждение эскалатора
Житель Сахалина должен возместить торговому центру ущерб за поломку эскалатора при перевозке телевизора. Суд взыскал с него 76 195 рублей, сообщает «Царьград».
Об обстоятельствах происшествия сообщила пресс-служба судебной системы Сахалинской области в МАХ-канале.
Как известно, покупатель спускался по эскалатору с коробкой с телевизором. Товар застрял, платформа остановилась, три ступени получили повреждения.
Ущерб составил 76 195 рублей. Мужчина отказался добровольно возместить убытки, и ТЦ обратился в суд.
Суду пришлось отменять решение первой инстанции, после чего он удовлетворил требования юрлица в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
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