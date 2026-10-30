11 школьников Подмосковья участвуют во Всероссийской медиасмене
Фото - © Министерство образования Московской области
Одиннадцать учащихся из Московской области стали участниками профильной смены «МедиаЛаб», которая стартовала во Всероссийском детском центре «Океан». Она объединила 190 школьников 7–11 классов из разных регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Программа смены «МедиаЛаб» посвящена основам журналистики и созданию медиаконтента. Школьники познакомятся с принципами организации школьных медиацентров и выберут направление по интересам: фотографию, видеосъемку, подкасты или дизайн.
Под руководством наставников участники освоят инструменты работы с медиаконтентом, обменяются идеями и примут участие в командных проектах. Итогом смены станет видеокурс, который школьники самостоятельно разработают и представят экспертам.
Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром (РДЦ) при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.
В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.