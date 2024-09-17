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Движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль

Представители ливанского движения «Хезболлах» возложили ответственность за взрывы пейджеров, в результате которых пострадало множество человек, на Израиль, сообщает РИА Новости .

Движение пригрозило «возмездием». МИД Ливана также обвинил в произошедшем Израиль.

Во вторник в Ливане из-за кибератаки сдетонировало множество пейджеров, которыми пользовались и члены движения «Хезболлах». Это привело к ранению более тысячи граждан.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в Ливане из-за взрывов пейджеров увеличилось до 1,5 тыс. человек. Ливанские СМИ утверждают, что кибератака была спланирована при помощи американских специалистов.